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Sivas'ta KPSS Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Bina girişlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik ve sınav belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı. Bazı adaylar sınav merkezlerine son dakikalarda yetişti.

Kulağındaki küpeyi çıkarmayı unutan adaya, görevliler yardım etti. Kapıların kapanmasına 1 dakika kala görevlilerin yardımıyla küpesini çıkaran aday salona alındı.

Sınav merkezlerine gelen bazı adayların ise yanlarındaki eşyaları kapı önlerine bıraktıkları görüldü. / Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)

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ANNE VE KIZI, AYNI OKULDA KPSS'YE GİRDİ

Malatya'da yaşayan Çiğdem Kanbay ile üniversite sınavına hazırlanan kızı Sude Kanbay, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna aynı okulda girdi.

Kentte, 2026-KPSS Ortaöğretim oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren adaylar, sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylardan Çiğdem Kanbay ve kızı Sude Kanbay, birlikte geldikleri Şehit Kemal Özalper Ortaokulu'nda farklı salonlarda sınava girdi.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Sınav giriş belgelerini kontrol edince çok mutlu olduğunu anlatan ev hanımı Çiğdem Kanbay, "Önce çok şaşırmıştım. Sınav kağıtlarına baktığımda ikimizin de aynı okulda sınava gireceğimizi gördüm. Sınav yerlerimizin şans eseri farklı yerler olmamasına çok sevindim. Kızım çok yoğun bir süreçten geçiyor. Bu yıl üniversite sınavına da girecek. Buna rağmen hazırlık sürecinde bana sınav için yardımcı oldu. Tabii ki genç rakiplerle yarışamam ama yapabildiğim kadarıyla bir şeyler yapacağım. Şimdi ayrı sıralarda aynı sorular için ter dökeceğiz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

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'ANNEMİN VAZGEÇMEMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Annesinin azmiyle gurur duyduğunu belirten Sude Kanbay ise "Annemle beraber bugün bu okulda sınava giriyoruz. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım ama annemin benimle aynı okulda sınava girmesinden dolayı çok mutluyum. Umarım o da benimle beraber güzel şeyler başarır. Kendi adıma, üniversite sınavına hazırlandığım için KPSS için çok yoğun bir hazırlık yapamadım. Ama yine de elimden geleni yapacağım. Bu süreçte çok yoğun olmama rağmen anneme sınav hazırlığında elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Annemin bu yaşta bu sınava girmesi ve pes etmeyip vazgeçmemesi beni çok mutlu etti. Onun adına çok heyecanlıyım. Umarım ikimizin de sınavı çok güzel geçer" diye konuştu.

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Birbirlerine başarı dileyen anne ve kız, daha sonra sınav salonlarındaki yerlerini almak üzere binaya girdi. / Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)

LASTİĞİ PATLAYAN KPSS ADAYLARININ YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026-KPSS Ortaöğretim) girmek üzere sınav merkezine giderken araçlarının lastiği patlayan 3 aday, jandarma ekiplerince sınav merkezine ulaştırıldı.

Demirci'de KPSS'ye 5 sınav merkezinde yaklaşık bin 900 aday katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adayların yaşayabileceği geç kalma, belge unutma, sınav yerini karıştırma gibi aksaklıklara karşı tedbir aldı.

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Sınava girecek 3 adayın bulunduğu bir otomobilin yolda lastiğinin patladığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma, 3 adayı sınavın başlamasına kısa süre kala sınava girecekleri Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne getirdi.

Adaylar hızlıca sınav salonuna girdi. (AA)

İSİMDEN DOLAYI BİNALAR KARIŞTIRILDI

Avcılar’da binayı karıştıran bir aday sınava gireceği okula gelse de sınav başladığı için içeri alınmadı. Bazı adaylar ise geç kaldığı için sınava giremedi.

KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15’te başladı. Üzerleri aranarak sınav salonlarına alınan adayların saat, telefon veya takılara izin verilmedi. Sınav öncesi yine 15 dakika kuralı uygulanarak, saat 10.00’da kapılar kapandı. Avcılar’da yan yana ancak, farklı sokaklarda bulunan aynı isimdeki Abdulkadir Uztürk İlkokuluyla ortaokulu adaylar tarafından karıştırıldı.

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OKULLARI KARIŞTIRDI

Son anda geldiği ortaokul binasına girdikten sonra yandaki ilkokul binasına girmesi gerektiği anlaşılan bir aday zor durumda kaldı. Salondan çıkarılan aday diğer binaya koşarak gitmesine rağmen kapı kapandığı için içeri giremedi. Bir başka aday ise, kapının kapanmasından 1 dakika sonra Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’na geldi; ancak bina sınav görevlisi kapatılan kapının açılmaması nedeniyle aday sınava giremedi.

ARACI PARK ETTİ; TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Aynı sokağın yanındaki Namık Kemal Caddesi’nde park eden bir sürücü ise okul çevresinde trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Sınava girdiği sanılan bir aday ise İETT Başakşehir otobüsünün dönememesi nedeniyle trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Çevredekiler trafiğin açılması için otomobili elleriyle harelet ettirdi. Araç caddenin kenarına alınırken otobüs de yoldan geçti. / İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

KİMLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ, BABASI YARDIMINA YETİŞTİ

Aydın'da, Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) öncesi nüfus cüzdanını düşüren aday, babasının yardımıyla sınava girdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde sınava girecek adaylar, yerleşke çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede akışı düzenleme çalışması yürüttü.

Adaylar kimlik, sınav giriş belgesi, yasaklı cihaz ve eşya kontrolünün ardından içeri alındı.

Sınava giren adayların yakınları ise sınav salonları çevresinde bekledi.

KİMLİĞİ OTOMOBİLDE DÜŞÜRMÜŞ

Sınava kampüsteki merkez derslikler binasında girecek adaylardan Hatice Atalay, binaya girişi sırasında belgeleri arasında nüfus cüzdanının olmadığını fark etti.

Panik yaşayan kız, kimlik kartını babasının otomobilinde düşürmüş olabileceğini değerlendirerek babasından yardım istedi. Baba Mustafa Atalay aracına dönerek arama yaptı. Kızının nüfus cüzdanını bulan baba, onu kızına teslim etti. Kimlik kartının gelmesiyle Hatice Atalay sınav salonuna girebildi.

Baba Mustafa Atalay, AA muhabirine, yolda trafik yoğunluğu yaşadıklarını, kızının geç kalmamak için kampüs yakınında araçtan inerek yaya olarak binaya geldiğini söyledi.

Belge kontrolü sırasında nüfus cüzdanının olmadığının fark edildiğini aktaran Atalay, "Elinden kaydırmış evrakların içinden. Son bir dakika içinde yetiştik. Bütün öğrencilere sınavlarında başarılar dileriz." dedi.

Kızına sınav heyecanını yenmesinde destek olmak için geldiğini söyleyen Ufuk Tumkar da adaylara başarı diledi.

Aydın'da sınava 59 binada 17 bin 623 aday katıldı.