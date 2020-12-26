KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda
KPSS tercih tarihleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar tercihlerini belirtilen tarihlerde yapabilecekler. KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık tarihinde başlayacak. İşte KPSS tercihleri hakkında detaylar
KPSS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. KPSS tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Henüz tercih kılavuzu yayımlanmadı.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.
KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.
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