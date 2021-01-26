KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için yarın son gün!

KPSS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS ile alım yapılan ilan için başvurularını 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapamayan adaylar için yeniden bir ilan açıldı. Başvurular 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecek. 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 14 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından bir tarih verilmedi. 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 14 Ocak tarihinde erişime açıldı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.