KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/2 tercih sonuçları bekleniyor
KPSS tercih sonuçları için araştırmalar hızlandı. KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara atanacaklar. İşte KPSS tercih sonuçları hakkında detaylar
KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri 7 Ocak’ta tamamlandı. Adaylar tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini yaptılar. 4 Ağustos’ta sona eren KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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