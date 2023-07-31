×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

KPSS tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#KPSS#Sınav
KPSS tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 07:00

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavı’nın 3’üncü oturumu sona erdi.

Haberin Devamı

Sınav, dün 30 ildeki 35 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl 183 bin 252 kişinin başvurduğu ve 3 oturumda düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavlarında, emniyet görevlisi dahil toplam 23 bin 852 kişi görevlendirildi. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınavlarda adaylar birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 120 sorudan, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 120 sorudan sorumlu tutuldu. Sınavın üçüncü oturumunda ise adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 120 soru soruldu. Saat 10.15’te başlayan ve saat 12.55’te tamamlanan 3’üncü oturum için 488 bina ve 6 bin 599 salon kullanıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “25 Ağustos’ta Sınav sonuçlarını ilan edeceğiz” dedi.       

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#KPSS#Sınav

BAKMADAN GEÇME!