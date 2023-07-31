KPSS tamamlandı

Haberin Devamı

Sınav, dün 30 ildeki 35 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl 183 bin 252 kişinin başvurduğu ve 3 oturumda düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavlarında, emniyet görevlisi dahil toplam 23 bin 852 kişi görevlendirildi. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınavlarda adaylar birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 120 sorudan, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 120 sorudan sorumlu tutuldu. Sınavın üçüncü oturumunda ise adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden 120 soru soruldu. Saat 10.15’te başlayan ve saat 12.55’te tamamlanan 3’üncü oturum için 488 bina ve 6 bin 599 salon kullanıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “25 Ağustos’ta Sınav sonuçlarını ilan edeceğiz” dedi.