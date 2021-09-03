KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi üzerinde belirlendi

KPSS sonuçları için heyecan devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'da (2021-KPSS) sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu, Eğitim Bilimleri oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanması ardından KPSS sonuçlarına yönelik bekleyiş de arttı. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Lisans KPSS sonuçlarında son durum

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Eylül ayının içerisine girilmesiyle birlikte gündemde yer almaya başladı. Kamu kurumlarında memur olmak için ön şartlardan olan KPSS'ye katılan yüz binlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen sınavın ardından sonuçlara odaklandı. Memur adayları şimdi ÖSYM'den gelecek haberleri bekliyor. İşte, 2021 Lisans KPSS sonuçlarında son durum...

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