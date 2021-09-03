Son Güncelleme:
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi üzerinde belirlendi
KPSS sonuçları için heyecan devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı'da (2021-KPSS) sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu, Eğitim Bilimleri oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanması ardından KPSS sonuçlarına yönelik bekleyiş de arttı. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Lisans KPSS sonuçlarında son durum