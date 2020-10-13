KPSS sonuçları için ÖSYM'den duyuru! Tarih açıklaması

KPSS sonuçları ile hayallerindeki memuriyete bir adım daha yaklaşmak isteyen pek çok aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Değerlendirmenin tamamlanacağı ve sonuçların erişime açılacağı tarih bilgisi hakkında detay veren ÖSYM, tüm sonuçların açıklanmasının ardından itiraz başvurularını kabul edecek. Peki, memur olmak isteyenlerin merakla araştırdığı KPSS sonuçları ne zaman ve hangi tarihte erişime açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS sonuçları, pek çok alandan sınava giren adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. A Grubu kadrolarında görev almak isteyenler için baraj niteliği taşıyan KPSS puanı, B Grubu atamalarında ise doğrudan atamalara olanak tanıyacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.

KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.