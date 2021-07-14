KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM açıklamasında

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM üzerinden öğrenilebilecek .Lisans düzeyinde sınava katılacak olan adaylar, 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav öncesi osym.gov.tr üzerinden yayınlanan sınav belgelerini T.C kimlik numarası ile öğrenecekler. KPSS sınav giriş belgesinin çıktısı olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki, 2021 KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihle ilgili ayrıntılar.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.



2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.



ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.





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