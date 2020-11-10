KPSS sınav yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. 22 Kasım Pazar günü tüm yurtta gerçekleşecek olan KPSS için hangi salonda sınava gireceklerini görebilecek olan adaylar, internet üzerinden KPSS sınav yerleri araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de 12 Kasım Perşembe günü itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.