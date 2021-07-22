KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 KPSS sınav tarihleri

Devlet memuru olmak için sınava girecek olan adayların bilgi ve yeteneklerinin sorgulandığı KPSS’de heyecan dorukta. Her yıl memur adaylarının yoğun ilgi gösterdiği sınava, bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar…

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2021 KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM sınavlarının genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Yani bu durumda ilk sınav 1 Ağustos'ta yapılacak ve sınav yerlerinin 22 Haziran’da açıklanması bekleniyor.

2021 KPPS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT Sınav Tarihi

15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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