KPSS sınav tarihleri belli oldu! KPSS 2021 ne zaman yapılacak?

KPSS 2021 sınav tarihleri ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Memuruiyete yönelik hazırlıklarını sürdüren pek çok kişinin merakla beklediği KPSS sınav tarihleri netlik kazandı. İşte, KPSS 2021 sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler

KPSS 2021 SINAV TARİHLERİ

KPSS 2021 sınav tarihleri belli oldu. Buna göre;

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS 2021 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan tüm sınavların sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.