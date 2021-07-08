KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sınav yerleri

KPSS sınav yerleri, lisans düzeyinde sınava girecek olan adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavla memur olabilmenin hayalini kuran ve buna yönelik çalışmalarını sürdüren pek çok kişi, KPSS sınav yerleri ile nerede sınava gireceklerini görüntüleyebilecek. Peki, yüz binlerce kişinin dahil olmasının beklendiği Lisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

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