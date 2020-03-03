KPSS şartsız işçi alımı başladı - İşte İŞKUR zabıta, büro memuru, güvenlik görevlisi iş ilanları

Türkiye'de iş arayanlara umut kapısı olan İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan ilana göre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak. Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak olan işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden gerçekleşecek. İşte, İŞKUR başvuruları hakkında bazı bilgiler.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister İnteret Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

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İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR’un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR’un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek “ara” sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

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