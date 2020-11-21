KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta biter? KPSS Ortaöğretim kaç dakika sürecek?

KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek sorusu öğrenciler ve yakınlarının araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusuna alacakları yanıta göre hareket edecek olan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 130 dakika sürecek olan sınav, 12.25'te sona erecek.

KPSS Ortaöğretim’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak.

SONUÇLAR 24 ARALIK'TA

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sonuçlar, 24 Aralık'ta açıklanacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLECEK

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini de kullanabilecek. -

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.