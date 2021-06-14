KPSS para yatırma nasıl ve hangi bankaya yapılır? KPSS başvuru ücreti ödeme için son gün!

KPSS para yatırma ve başvuru ücreti ödeme işlemi, internet üzerinden ve bankamatikler aracılığıyla yapılabilecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum) için 65,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı) için 90,00 TL ödeme yapılacak. İşte, ödeme yapılacak banka hesapları

KPSS PARA YATIRMA NASIL VE HANGİ BANKAYA YAPILIR?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ücret ödeme için son tarih 15 Haziran 2021 tarihi olacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara