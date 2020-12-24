KPSS ortaöğretim polislik puanı nedir? Son alımlardaki KPSS polislik puanları

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen vatandaşlar istenilen puanları merak etmeye başladılar. En son 2019 yılında yayımlanan 25. Dönem POMEM Özel Harekat olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru sürecinde ortaöğretim KPSS istenilmişti. Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 65 almaları gerekiyordu.

KPSS ORTAÖĞRETİM POLİSLİK PUANLAR

25. Dönem POMEM Özel Harekat olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınan adayların başvuru sürecinde istenilen puanlar şu şekildeydi:

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

DAHA ÖNCEKİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

Daha önceki yıllarda yapılan açıklamalarda ise aşağıdaki puanlar belirtildi:

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

PMYO ALIMLARINDA TYT PUANI ÖNEMLİ

PMYO alımlarında adaylardan TYT puanı isteniyor. Yayımlanan ilanda, ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak.’ denilmişti.