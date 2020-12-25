KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı! İşte KPSS 2020 branş bazında sıralama

KPSS ortaöğretim sonuçlarının 24 Aralık’ta açıklanmasının ardından branş sıralaması son dakika açıklaması ile erişime açıldı. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını görüntüleyebiliyorlar.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.