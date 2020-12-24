KPSS Ortaöğretim 66,67,68,69,70 puanla nereye gidilir, memur olunur mu? Son atama puanları

Ortaöğretim KPSS 66,67,68,69,70 puanla nereye gidebilirim sorusu, ÖSYM'nin yaptığı sınav sonuç açıklamalarının ardından pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Belirli periyotlarda kamuya devlet memuru alımına aracılık eden ÖSYM, KPSS puanları ile bu atamaları gerçekleştiriyor. Peki, bu kapsamda Ortaöğretim KPSS 66,67,68,69,70 puanla nereye gidilir ve atama gerçekleşir mi? İşte, o bilgiler

KPSS 66,67,68,69,70 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Yakın zamanda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

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