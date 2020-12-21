KPSS Önlisans tercihleri ne zaman? İşte en son gelişmeler

KPSS 2020 Önlisans tercihleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Aldıkları puanları değerlendirerek memur olma hayali kuran on binlerce vatandaş, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih konusunda araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair son bilgiler...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.