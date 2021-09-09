KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? İşte KPSS takviminde son durum
Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor. Peki, KPSS Önlisans ne zaman yapılacak?
KPSS Önlisans sınavı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Söz konusu sınava katılım sağlayıp memur olma hayali kuran binlerce aday, ÖSYM'den gelecek son açıklamalara odaklandı. İşte, KPSS takviminde son durum...
KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.
Sınavlar ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2022 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.