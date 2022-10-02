KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne gelinliği ile gitti

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Kübra Karataş, düğün günü ile sınavı çakınca okula gelinliği ile gelmek zorunda kaldı. 'Sınav gelini' yazan gelin arabası ile okula gelen Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girip, ter döktü. Diğer adaylar da sınava gelinliği ile giren Karataş'ı tebrik etti. Damat Ali Selam ise okul kapısında sınavın bitmesini bekledi. Bir ara sınavdan çıkmayı düşündüğünü belirten Kübra Karataş, "Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakiler de bir an şaşırdı. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı.