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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne gelinliği ile gitti

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#KPSS#Karabük#Sınav
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine gelinliği ile gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 16:02

Karabük'te düğün günü ile sınavı çakınca Kübra Karataş (25), okula gelinliği ile gelerek KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde ter döktü.

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Kübra Karataş, düğün günü ile sınavı çakınca okula gelinliği ile gelmek zorunda kaldı. 'Sınav gelini' yazan gelin arabası ile okula gelen Karataş, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girip, ter döktü. Diğer adaylar da sınava gelinliği ile giren Karataş'ı tebrik etti. Damat Ali Selam ise okul kapısında sınavın bitmesini bekledi. Bir ara sınavdan çıkmayı düşündüğünü belirten Kübra Karataş, "Ama güzeldi, heyecanlıydı. Sınavım güzel geçti. Sınıftakiler de bir an şaşırdı. Bizim düğün tarihimiz daha önceden alınmıştı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine gelinliği ile gitti


Fakat sınav ertelendiği için bugün böyle bir tesadüf oldu. Bu durumu güzel bir anıya dönüştürmek istedik. Sınava girmek istedim, gelinlik uğur getirir umarım" dedi. Gelin ve damat, daha sonra düğün salonunun yolunu tuttu.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine gelinliği ile gitti


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#KPSS#Karabük#Sınav

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