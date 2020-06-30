KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 lisans tarihleri

KPSS’nin ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Lisans sınavına başvuru yapacak olan adaylar mezuniyet durumlarına göre Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT’ye girecekler. KPSS lisans oturumları 6 Eylül’de Genel Yetenek Genel Kültür sınavı ile başlayacak. ÖABT ise 20 Eylül’de yapılacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları 6 Eylül’de Genel Yetenek Genel Kültür sınavı ile başlayacak. Aynı gün Eğitim Bilimleri oturumları da yapılacak. ÖABT ise 2020 yılında 20 Eylül’de yapılacak. İşte tüm oturumların tarih ve saatleri…

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL