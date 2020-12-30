KPSS nitelik kodları yayımlandı! 7113, 4421, 4429 nitelik kodu nedir?

KPSS nitelik kodları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS tercih kılavuzu içerisinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans alımları ile ilgili bilgi verildi. Adayların tercih yaparken nitelik kodlarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İşlemler 7 Ocak’a kadar devam edecek. İşte 7113, 4421, 4429 nitelik kodu ve tüm kodların anlamları

KPSS NİTELİK KODLARI YAYIMLANDI

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

4429 NİTELİK KODU

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4421 NİTELİK KODU

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS NİTELİK KODLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

7113 NİTELİK KODU

7113 Nitelik Kodu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan doküman dosyasında şu şekilde tanımı yapılmaktadır: ''KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek''.

4431 NİTELİK KODU

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4453 NİTELİK KODU

Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye