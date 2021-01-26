KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2021 başvuru ve sınav tarihi açıklandı

KPSS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM sınav takviminin yayımlanması ile belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavında bu yıl lisans oturumları yapılacak. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Tüm adayların genel yetenek genel kültür oturumuna girmeleri gerekiyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL