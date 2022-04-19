KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihi

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KPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sene lisans, ön lisans ve ortaöğretim için yapılacak. Adayların başvurularını yapmaları ve sınav ücretini yayımlanacak olan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre yatırmaları gerekiyor. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.