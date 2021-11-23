KPSS ne zaman? 2022 KPSS tarihi Temmuz ayı mı olacak?

Haberin Devamı

KPSS tarihi için araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 KPSS YKS ALES ve YDS sınav tarihlerinden son bilgiler...

KPSS NE ZAMAN?

2022 KPSS takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında lisans oturumunun Temmuz ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Geçtiğimiz yıl KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ