KPSS maratonu başlıyor

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KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları bugün start alıyor. Sınav maratonu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Saat 10.15’teki Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. 80 sorudan oluşan bu sınavda ise adayların 100 dakikası olacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) de 4 Ağustos’ta uygulanacak.

1 MİLYON 470 BİN BAŞVURU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Türkiye’nin 81 ilinde ve Lefkoşa’da yapılacak sınavın bu yıl 135 sınav merkezinde gerçekleşeceğini belirterek, KPSS lisans sınavına başvuru sayısının 1 milyon 470 bin 487 olduğunu kaydetti.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adaylardan kimlik kartını kaybeden ya da kimliğinde fotoğrafı bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak. Buralarda adayların sınava katılabilmeleri için ‘geçici kimlik belgesi’ düzenlenecek.