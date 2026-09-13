KPSS maratonu başladı: Alan bilgisi sınavı yapılıyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının son oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadığı sınavda, adaylara toplam 120 soru yöneltiliyor. Adaylar İşletme testinde 40, Muhasebe testinde 40 ve İstatistik testinde 40 soru çözecek. Adaylara sınavı tamamlamaları için ise toplam 160 dakika süre veriliyor.

SONUÇLAR 7 EKİM’DE AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre, 13 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumunun sonuçlarının 7 Ekim tarihinde açıklanacağı belirtildi.