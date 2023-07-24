KPSS maratonu başladı

Haberin Devamı

924 bin 168 adayın başvurduğu ve saat 10.15’te başlayan KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Testi 130 dakika sürdü. Adaylar, toplam 120 sorudan sorumlu tutuldu. Saat 14.45’te başlayan ve 527 bin 20 adayın başvurduğu Eğitim Bilimleri Testi’nde ise 80 soru için100 dakika verildi. 3 bin 576 bina ve 70 bin 123 salonun kullanıldığı sınavda, emniyet mensupları dahil 178 bin 352 kişi görevlendirildi. 29-30 Temmuz’da ise KPSS A grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumları düzenlenecek. Sınav sonuçları 25 Ağustos’ta açıklanacak.

‘MİHRİBAN’ KAFA KARIŞTIRDI

Sınavın Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda yer alan bir sorunun şıklarındaki‘Mihriban’ seçeneği adayların kafasını karıştırdı. Sınavda ‘Mihriban’ şarkı sözleri şıklar arasında yer aldı. Ancak türküde, şiirin tüm sözleri yer almadığı için adaylar cevabı bulmakta zorlandı. Soru sosyal medyada oldukça konuşuldu.