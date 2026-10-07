ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı.
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.