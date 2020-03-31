KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kamuda memur olmanın ön koşullarından biri olan KPSS sınavı, ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavlar gibi Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ertelendi. Her mezuniyet durumuna göre farklı oturumlarda düzenlenen sınavın, özellikle üniversite mezunları için olan 2020 KPSS Lisans etabı için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Söz konusu bu sınavların başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.

Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.