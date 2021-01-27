KPSS Lisans sınavı ne zaman? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek olan 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için geri sayım sürüyor. Kamuda memur olmak için aylardır hazırlandıkları sınava ne kadar zaman kaldığını merak eden vatandaşlar, konuya dair araştırmalarına hız verdi. İşte, İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL