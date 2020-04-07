KPSS lisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında çalışmak için girecekler KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen memur adayları konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. 2020'de yapılacak KPSS oturumlarının tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Söz konusu bu sınavların başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.

Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.