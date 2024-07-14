KPSS heyecanı... Geç kalan adaylar yine kapıda kaldı

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel yetenek-Genel kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu sınavda, 120 sorudan oluşan oturum için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 10.00’da bütün sınav merkezlerinin kapıları kapandı. Kapıların kapanmasının ardından gelen adaylar, sınava alınmadı.

Burada güvenlik kontrolünden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı. ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete teslim etti. Sınavın Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

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GEÇ KALANLAR SINAVA GİREMEDİ

İstanbul'da Avcılar Merkez Mahallesi’ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda saat 10.00’da kapıların kapanmasının ardından 3 aday geldi. Bir aday aracının bozulduğunu, minibüsle yoluna devam etmek zorunda kaldığını ancak, 2 dakika geç kalınca giremediğini söyledi. Bir başka aday da adrese gelmek için navigasyonun yanlış yolu gösterdiğini, bu nedenle geç kaldığını belirtti.

Avcılar Sabancı 50.Yıl Anadolu Lisesi'nde ise yanlış adrese gittiği için geç kalan bir aday, okulun dış kapısından girmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Bir başka aday ise sınav binasına girebilmek için görevlilere uzun süre yalvardı.

KİMLİĞİNİ UNUTAN ADAY, POLİSİN YARDIMI İLE KPSS'YE YETİŞTİ

Bitlis'te kimliğini unutunca polisten yardım isteyen KPSS adayı, polis aracı ile götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava yetiştirildi.

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Tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'te de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Bir lisede sınava girecek olan erkek aday, kimliğini evde unutunca polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, adayı polis aracına bindirip, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürdü. Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkartan aday, sınava yetiştirildi.