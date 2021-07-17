KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021? KPSS sınav giriş belgesi için ÖSYM detayı

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM üzerinden öğrenilebilecek .Lisans düzeyinde sınava katılacak olan adaylar, 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav öncesi osym.gov.tr üzerinden yayınlanan sınav belgelerini T.C kimlik numarası ile öğrenecekler. KPSS sınav giriş belgesinin çıktısı olmadan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki, 2021 KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihle ilgili ayrıntılar.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Ancak bayram tatiline girilmesi dolayısıyla KPSS sınav yerlerinin, bayram sonrası ilk mesai günü olan 26 Temmuz Pazartesi günü yayımlanması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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