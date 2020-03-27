KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 lisans ve ön lisans sınavı ne zaman yapılacak?

Her mezuniyet durumu için farklı oturumlarda düzenlenen KPSS'nin 2020 etapları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, corona salgını kapsamında alınan önlemler gözleri KPSS'ye çevirdi. Dikkatler, lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS'nin sınav ve başvuru tarihleri ile bu kapsamdaki son açıklamalarda. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS ERTELENDİ Mİ?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Yüz binlerce öğrencinin gireceği YKS'nin ertelenmesinin ardından bu kez de memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS için bir erteleme olup olmayacağı merak konusu oldu.

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

Öte yandan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." açıklamasını yaptı.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıca 2020 KPSS tarihleri de belli oldu. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.