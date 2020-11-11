KPSS DHBT başvurusu ne zaman bitecek? İşte 2020 DHBT takvimi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları devam ediyor. Sınav için 6 Kasım'da alınmaya başlayan başvurular, 16 Kasım'da sona erecek. Adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları gerekecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.