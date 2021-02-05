KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 2021 yılında mayıs ayında başlayacak. Memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde işlemlerini tamamlayacaklar.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

Henüz 2021 yılı KPSS ücretleri belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuza göre KPSS başvuru ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL