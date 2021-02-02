KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 KPSS başvuru tarihleri

KPSS’nin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. KPSS lisans başvuruları bu yıl 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’a kadar devam edecek. Sınav ücreti ile ilgili bilgiler KPSS başvuru kılavuzu içerisinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.