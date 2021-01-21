KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi
KPSS 2021 yılında da yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında bulunuyor. KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre bu yılki başvuru ve oturum tarihleri de belli oldu. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta yapılacak. İşte detaylar
KPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS başvuruları 2021 yılında mayıs ayında başlayacak. Adaylar 28 Mayıs ve 14 Haziran tarihleri aralığında başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. İlk oturum her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu olacak.
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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