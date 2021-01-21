KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS başvuruları 2021 yılında mayıs ayında başlayacak. Adaylar 28 Mayıs ve 14 Haziran tarihleri aralığında başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuza göre yapacaklar. İlk oturum her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu olacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.