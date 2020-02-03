KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

Devlet kadrolarına girecek olan adaylar KPSS hazırlıklarını devam ettiriyor. Birden fazla oturum halinde yapılacak olan 2020 KPSS, 2 yıllık, 4 yıllık ve lise mezunu adayların katılacağı sınavlarla Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar KPSS sınav takvimini sorguluyor. İşte, bu seneki KPSS'nin başvuruları ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler.

LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.