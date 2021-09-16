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KPSS 60,61,62,63,64,65 puan ile nereye gidilir, memur olunur mu?

#Kpss#Kpss Tercih#İcerikhaber
KPSS 60,61,62,63,64,65 puan ile nereye gidilir, memur olunur mu

KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye gidebilirim sorusu, ÖSYM'nin yaptığı sınav sonuç açıklamalarının ardından pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Belirli periyotlarda kamuya devlet memuru alımına aracılık eden ÖSYM, KPSS puanları ile bu atamaları gerçekleştiriyor. Peki, bu kapsamda KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye gidilir ve memur olunur mu, atama gerçekleşir mi? İşte, o bilgiler

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KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye gidilir sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Devlet memuru olabilmek için ÖSYM'nin hazırladığı KPSS sınavına giriş yapan pek çok kişi, almış oldukları KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye gidebilirim sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Geçtiğimiz yıl KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'DAN 60 PUAN DUYURUSU

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt yaptırarak duyuruda belirtilen süre içersinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.

Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

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#Kpss#Kpss Tercih#İcerikhaber