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KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı - Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

#KPSS#Kpss Tercih Kılavuzu#Karayolları Genel Müdürlüğü
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı - Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercihleri yayımlanan KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Adayların işlemlerini 17-21 Nisan tarihleri aralığında tamamlamaları gerekiyor.

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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS 2022/7 tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacak olan adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurmuş olacaklar. Yerleştirme işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

KPSS 2022/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS 2022/7 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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#KPSS#Kpss Tercih Kılavuzu#Karayolları Genel Müdürlüğü

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