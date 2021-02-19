KPSS 2021 ne zaman yapılacak? Gözler KPSS başvuru tarihlerinde

Memur olmak isteyenler, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS oturumlarına başvuru yapıyorlar. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Adaylar yayımlanacak başvuru kılavuzu ışığında işlemlerini gerçekleştirecekler. İlk olarak düzenlenecek olan oturum ise Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu olacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI İÇİN GERİ SAYIM

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

Henüz 2021 yılı KPSS ücretleri belli olmadı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuza göre KPSS başvuru ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL