KPSS 2021 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu
KPSS başvuru ve sınav tarihleri yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olan düzenlenen sınavlardan biri olan KPSS 2021 yılında ağustos ayında düzenlenecek. Memur olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. İşte ÖSYM sınav takvimine göre bilgiler
KPSS’ye girmek isteyen adaylar, ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde başvurularını yapacaklar. KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Adayların yayımlanacak olan tercih kılavuzu içerisinde belirtilecek olan sınav ücretini de ödemeleri gerekiyor.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.
KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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