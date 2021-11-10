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KPSS 2021/9 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Kpss
KPSS 2021/9 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS-2021/9 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS tercih kılavuzu ile Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu olanlar için yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlarda KPSSP3 ve KPSSP93 puanı dikkate alınacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS tercihleri 8 Kasım günü saat 23.59'da sona erecek. Ancak tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

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KPSS tercih tarihlerinde son günlere girilirken, yerleştirme başvurularını yapan adayların gözü de sonuç tarihine çevrildi. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımı için tercih başvurusu KPSS-2021/9 kılavuzu bilgilerine göre 3 - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. 2020 KPSS lisans ve 2020 KPSS ön lisans sınav puanlarına göre alınacak başvuruların ardından değerlendirme sonuçları ÖSYM.gov.tr adresinden yayınlanacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2021/9 tercihleri hakkında detaylı bilgiler.

KPSS-2021/9 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

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Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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