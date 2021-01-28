KPSS 2021/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak

KPSS tercihleri ile ilgili son dakika açıklamasının ardından KPSS 2021/3 tercih kılavuzu erişime açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi yapılacak. Sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

KPSS 2021/3 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 28 Ocak 2021 – 03 Şubat 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2021/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmek için 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.