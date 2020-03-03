KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman?
Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) lise mezunlarına yönelik düzenlenen oturumunun, 2020'de ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Günler öncesinden sınava yönelik çalışmalara başlayan çok sayıda lise mezunu vatandaş, KPSS ortaöğretim sınavının başvuru tarihini merak ediyor. Peki, KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman?
Lise mezunu vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklamalarını sorguluyor. İşte, 2020 lise KPSS takvimi...
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.
Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.
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