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Haber Giriş: 05.03.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

KPSS 2020 lisans başvurusu ne zaman yapılacak?

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KPSS 2020 lisans başvurusu ne zaman yapılacak?
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Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye girmek için gün sayıyor. Memur adaylarının heyecanla beklediği 2020 KPSS'nin başvuruları ise henüz başlamadı. Sınava hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2020 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS 2020 lisans başvurusu ne zaman yapılacak?

KPSS'ye girecek lisans mezunu adaylar 2020 yılı KPSS sınav başvuru tarihlerini internetten araştırırıp sorguluyor. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşlar mart ayına gelinmesiyle beraber 2020 KPSS sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, 2020 KPSS lisans takvimi...

LİSANS KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

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