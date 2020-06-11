KPSS 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı. Devlete bağlı kurumlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve KPSS 2020 başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi...

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

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KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.